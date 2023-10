La stampa di Valencia attacca Vinicius: “Pinocchio, hai mentito”

Sono ore molto calde in Spagna per il caso intorno a Vinicius Jr e il Valencia. Dopo la testimonianza della stella brasiliana del Real Madrid al tribunale per quanto accaduto al "Mestalla" durante il finale della scorsa stagione, il calciatore delle merengues è stato duramente criticato. La prima reazione era arrivata proprio dal Valencia che - dopo che il brasiliano aveva accusato l'intero stadio di ululati razzisti - ha chiesto al calciatore di rivedere la propria testimonianza. In queste ore, è anche arrivata l'offensiva del quotidiano locale Superdeporte, che ha duramente criticato il calciatore.