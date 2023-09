Ladri in casa di Sergio Ramos: rubati gioielli e denaro al calciatore

Ore di apprensione in Spagna e, in particolare, per Sergio Ramos. Tornato a Siviglia durante il calciomercato estivo, lo scorso 20 settembre sarebbe stata assaltata la casa dell'ex Real Madrid situata nella fattoria "La Alegrìa", dove al suo interno - come confermato dal quotidiano "ABC" - si trovavano i quattro figli del calciatore insieme alla badante. Come raccontato dalla Spagna, il tutto è avvenuto durante la partita tra il Siviglia di Mendilibar e il Lens in Champions League.