L’Ajax è sulla strada giusta: vittoria anche contro l’Heerenveen

Segnali di risveglio importanti in casa Ajax: la squadra di Johnny van't Schip ha vinto la seconda partita di fila in Erevisie. In tre giorni, i Lancieri cercano di raddrizzare la stagione. Prima la vittoria nel recupero della terza giornata contro il Volendam, poi il rotondo 4-1 contro l'Heerenveen. Nella gara giocata alla Johan Cruijff Arena, l'Ajax ritrova prestazione e punti. Doppio vantaggio firmato Bergwijn e Brobbey, poi nel finale arriva la doppietta di Akpom che regalano tre punti all'ex Genoa. Con questa vittoria, i Lancieri salgono all'undicesimo posto in Eredivisie, a meno 15 dalla zona UEFA Champions League.