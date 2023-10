L’Ajax vuole ripartire dalle vecchie glorie, ma arriva il “no” di Van der Vaart

Alle prese con uno dei momenti più delicati della propria storia dopo un difficile avvio di stagione, l'Ajax prova a correre ai ripari. Secondo quanto appreso dai media locali, la società di Amsterdam, per ritrovare la giusta scintilla, avrebbe un piano ben strutturato: richiamare in società alcune tra le glorie del passato e ricucire la situazione. Il club olandese infatti, dopo essersi affidato a Louis Van Gaal, è alla ricerca di nuove "vecchie" figure capaci di regalare la scossa all'ambiente. Secondo quanto raccolto dal portale olandese NOS, tra le idee dell'Ajax ci sarebbe stato anche Rafael Van der Vaart, icona del passato e profilo considerato ideale da inserire all'interno dell'organigramma del club. Tuttavia, come spiegato dal portale NOS, è arrivato il rifiuto da parte del centrocampista ex Real Madrid. Il tutto, sarebbe avvenuto per motivi familiari. Rafael Van der Vaart infatti vive attualmente in Romania, luogo in cui la sua compagna (Estavana Polman) gioca a pallamano. Per queste ragioni dunque, è arrivato il rifiuto dell'ex stella dell'Ajax al club biancorosso. Adesso, la società olandese proseguirà il proprio lavoro per individuare altre figure ritenute idonee a quelli che sono i progetti dell'Ajax.