L’Al-Hilal esclude Koulibaly e SMS dalla Champions asiatica: il motivo

Nonostante l'enorme campagna acquisti svolta in estate, l'Al-Hilal non ha inserito diversi dei suoi top player nella lista della Champions League asiatica. Nello specifico, sono stati esclusi dall'elenco il portiere Yassine Bounou, il difensore Kalidou Koulibaly e il centrocampista serbo Sergej Milinkovic-Savic, tra i più grandi colpi messi a segno dal club della Saudi Pro League. Come spiegato però, il motivo di queste (dolorose) esclusioni è di natura regolamentare: nella Champions League asiatica, i club possono schierare fino a sei stranieri, uno dei quali, però, deve provenire da un paese membro della Confederazione asiatica di calcio, cosa che non è il caso dell'Al-Hilal.