Barcellona, per ritorno Messi in programma uno straordinario summit

Continua a tenere banco il futuro di Leo Messi, tra rinnovo al Psg e ritorno romantico al Barcellona. Proprio su quest'ultima possibilità si è espresso il tecnico dei catalani, Xavi, il quale ha fatto il punto della situazione. Queste le parole riportate da Sport.es: "Ad oggi, non sappiamo se Leo tornerà a Barcellona. È troppo presto per parlarne. L'unico nostro interesse deve essere la partita contro il Betis e il titolo de La Liga. Per quanto riguarda i trasferimenti, in futuro vedremo".