Lampard ammette: “Ho provato a portare Haaland al Chelsea”

Il mister dei Blues, in occasione della conferenza stampa in vista proprio della gara di Premier League contro i Citizens di domenica, ha raccontato di aver fatto un tentativo per l'attaccante quando ancora non era del tutto sbocciato al Borussia Dortmund, ovvero prima del trasferimento al club tedesco.

RETROSCENA - "Haaland? Ho un enorme rispetto per lui. È un giocatore che ho cercato di portare al Chelsea, ero ansioso di prenderlo ma alla fine non è successo. Amo vedere giocatori di questo livello", ha detto Lampard come riportato da ESPN. "La concorrenza per lui era forte e la clausola era relativamente alla portata. Ho sempre pensato fosse speciale e che si sarebbe adattato al meglio. Ho spinto per portarlo qui. L'abbiamo visto segnare al Salisburgo e poi in Bundesliga e ora entrare in una squadra molto buona. Per lui sicuramente è un bene".