Lampard può ripartire da un club di terza serie inglese

Frank Lampard potrebbe presto tornare ad allenare. Dopo le due parentesi sulla panchina del Chelsea e quella alla guida del Derby County in Championship, l'ex centrocampista avrebbe una nuova pretendente. Si tratta dell'Oxford United, club che milita in Ligue 1, la terza serie inglese. L'ex leggenda dei Blues non ha ricevuto offerte dopo l'ultima esperienza (piuttosto negativa) sulla panchina di Stamford Bridge, ma stando al The Portsmouth News sarebbe una delle opzioni più accreditate dalle parti di Oxford. Il club è al momento secondo il Ligue 1 e accreditato alla promozione in Championship: oltre a Lampard, però, si valuta il nome di Paddy McCarty.