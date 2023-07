Laporta, il consigliere: “Ha tanto stress. Gli dico di non bere Coca Cola e porto via i dolci”

In casa Barcellona si parla non solo della situazione economica e di mercato ma anche del presidente blaugrana Joan Laporta e del suo duro lavoro e del fatto che abbia necessità di una mano. In tal senso, a TV3, il suo consigliere Enric Masip ha spiegato di dare un sostegno al patron non solo in chiave calcistica...

"Molte persone parlano del suo sovrappeso, ma lo stress da quando è tornato al Barcellona è enorme", ha esordito l'uomo. "La leva finanziaria in una squadra lontana anni luce dalla vittoria nella Liga spagnola e tante altre cose. È tutto preoccupante. Cerco di controllare Joan quando sono in giro. Gli dico di non bere Coca-Cola, di non mangiare dolci, glieli porto via. Mi comporto rigorosamente come mi comporterei con mio padre, perché Laporta e io abbiamo un ottimo rapporto. Cerco di prendermi cura di Joan e facciamo sport insieme", le parole riprese da Sport.es.