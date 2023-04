L’avventura di Mané al Bayern Monaco si concluderà a fine stagione

L'avventura di Mané al Bayern Monaco giunge ai titoli di coda. Rissa con Sané decisiva per la decisione, sarà messo sul mercato

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il BayernMonaco non avrebbe intenzione di continuare la sua avventura con Sadio Mané, così vorrebbe liberarsene già al termine dell'attuale stagione. L'arrivo del senegalese in Baviera non ha sortito gli effetti sperati, anzi, il pugno rivolto al compagno Sané ha inasprito definitivamente i rapporti con il club.