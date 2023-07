Leonardo: “Mbappé non è un leader. Lasci il Psg”

VIA - "Per il bene del Psg, penso che sia giunto il momento per Mbappé di andarsene, qualunque sia la strada", ha detto Leonardo. "Il Paris-Saint-Germain esisteva prima di Kylian Mbappè e esisterà dopo di lui. Non ho nessun rancore nei suoi confronti ma con il suo comportamento negli ultimi due anni, Mbappè dimostra di non essere ancora un giocatore capace di guidare davvero una squadra. È un grande giocatore, non un leader. È un grande marcatore, non un creativo. È difficile costruire una squadra intorno a lui".