Mbappé, troppo entusiasmo in Camerun: salta amichevole per ragioni di sicurezza

In visita in Camerun, il giocatore del Psg avrebbe dovuto disputare una sfida amichevole che è saltata per "il troppo entusiasmo".

Kylian Mbappériesce a far parlare di sé. Non solo per il calciomercato e il suo futuro incerto tra Psg e Real Madrid. La stellina francese, infatti, in queste ore ha fatto visita alla città natale del padre Wilfrid in Camerun dove avrebbe dovuto giocare una partita amichevole contro una squadra di seconda divisione camerunese. Purtroppo, però, non c'è stato modo, secondo Le Parisien che cita Parisien-Aujourd’hui, di scendere in campo a causa "del troppo entusiasmo" attorno a lui.