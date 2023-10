L’Everton fa chiarezza: “L’accordo con 777 Partners non è a rischio”

Nella giornata di martedì 18 ottobre 'The New York Times' aveva riportato la notizia secondo la quale 777 Partners non avrebbe fornito all’ente del governo britannico predisposto al controllo i rendiconti finanziari certificati richiesti per finalizzare l’accordo raggiunto con Moshiri, che precedeva l'acquisto del 94,1% delle quote del club per una cifra compresa tra i 700 e gli 800 milioni di euro.