Lewandowski ci ritorna: “Non andrò mai in Arabia Saudita”

L'attaccante del Barcellona non ha ancora le idee chiare, ma è certo di una cosa: "Non giocherò mai in Arabia Saudita, non ci penso nemmeno"

Una voce fuori dal coro quella di Robert Lewandowski. Andando controvento rispetto alla moda dell'ultimo momento non è l'Arabia Saudita, il suo obiettivo. L'attaccante del Barcellona ha parlato nuovamente del suo futuro e negato ancora una volta ogni possibilità di trasferirsi in Medio Oriente. Il suo primo obiettivo è rimanere al Barça il più a lungo possibile: "Credo di poter rimanere qui, in Spagna, per almeno altri 2-3 anni - ha dichiarato ai microfoni di As -. Sono super felice a Barcellona e anche la mia famiglia lo è, cosa chiedere di meglio? Ammetto che prima della pandemia mi stuzzicava l'idea di andare in MLS, poi in qualche modo l'ho cambiata. Di sicuro non andrò a giocare in Arabia Saudita. Non ci penso nemmeno". Continuando sul futuro poi: "Non ne ho idea. Devo ammettere che la mia forma fisica non è più quella di un tempo, ma ciò non significa che mi manca la determinazione. Vedremo...".