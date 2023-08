Lewandowski: “Creiamo poche occasioni perché ci mancano i giocatori…”

Intervenuto ai microfoni di ElevenSports, RobertLewandowski ha parlato delle sue sensazioni riguardo la nuova stagione. L'attaccante ha messo in risalto un piccolo problema in attacco cui ha assistito in queste prime giornate di campionato, chiedendo a Xavi di intervenire: "Noi siamo il Barça e non dovremmo solo vincere le partite, ma anche giocarle bene ed in attacco - ha dichiarato l'ex numero 9 del Bayern Monaco -. Beh, non è capitato ultimamente. A volte ci mancano i giocatori giusti per andare in avanti, ci mancano degli attaccanti". L'attaccante ha poi fatto presente come sia importante la presenza di due colleghi: "Quando Ferran o Ansu (Torres e Fati, ndr) sono in campo, creiamo più occasioni perché vanno avanti contemporaneamente. Ma a volte non lo facciamo. Pertanto, sto cercando la soluzione migliore per la squadra".