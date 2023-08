Record (negativo) per Lewandowski: niente gol nelle prime due giornate

Incredibile ma vero: Robert Lewandowski, è ancora all'asciutto. L'attaccante del Barcellona ha siglato un personale record negativo in occasione del secondo appuntamento di campionato contro il Cadice. Il bomber ex Bayern Monaco non è riuscito ad iscrivere la propria firma in questi primi 180 minuti di La Liga, un qualcosa che non accadeva da ben undici anni. Per tutto questo tempo, infatti, il polacco era sempre riuscito a segnare almeno una rete a inizio stagione e ciò non è accaduto in quest'edizione 2023-2024. A riportarlo è Opta.