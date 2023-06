Lewandowski giura amore: “Voglio concludere la mia carriera al Barcellona”

Il polacco Robert Lewandowski giura amore al Barcellona per i prossimi anni, riflettendo anche su un possibile ritiro dal calcio giocato. Perché Lewandowski sembra abbia trovato la propria dimensione in Spagna, mettendosi alle spalle i mesi difficili nella sua ultima esperienza in Bundesliga: "Il mio ritiro è più vicino che lontano oggi, ci penserò al termine del contratto - ha dichiarato ai microfoni di Canal + Sport -. Ma sono convinto di una cosa, che mi piacerebbe concludere la mia carriera qui, al Barcellona. Non mi interessa l'Arabia, io mi trovo benissimo in questa squadra e la mia famiglia in città. Stiamo alla grande".

Arrivato in una nuova realtà come quella del calcio spagnolo, Lewandowski è stato abile ad adattarsi immediatamente al campionato: solo in La Liga, infatti, il polacco ha segnato 23 gol e servito 7 assist in 34 presenze. Rendimento oltre ogni aspettativa che lo stesso calciatore non avrebbe mai immaginato: "Non pensavo di segnare tanti gol (33 in tutte le competizioni), sentivo di dovermi soffermare su altro al Barça. Volevo essere importante sia dentro che fuori dal campo". Poi sull'allenatore Xavi: "Ha le idee chiare ed è molto bravo a portarle avanti. È un grande tecnico, anche perché sa sempre di cosa ha bisogno la squadra".