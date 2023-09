Lewandowski: “Non credo che Kane batterà il mio record di 41 gol”

L'ex attaccante del Bayern ha parlato del personalissimo record di 41 gol in un solo campionato e detto la sua su Harry Kane: "Non credo riuscirà a batterlo"

Un record irraggiungibile, o quasi. Questa è l'idea dell'ex attaccante del Bayern Monaco - ora al Barcellona - Robert Lewandowski, riguardo il suo traguardo di 41 centri stagionali in sole 29 presenze. Al centravanti polacco è stato contrapposto il nuovo bomber approdato a Monaco di Baviera, Harry Kane, che nelle prime due apparizioni si è portato già a quota tre gol. In un'intervista, l'attuale numero 9 del Barça ha parlato di tale possibilità: "Il mio record è stato incredibile - ha dichiarato ai microfoni di Bild -. A volte ci ripenso e mi chiedo "ma come ho fatto? È stato pazzesco. Harry Kane è un grandissimo giocatore, ma c'è da dire che la Bundesliga è un campionato difficile. Penso che abbia bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, ma è ancora impossibile dirlo con certezza".