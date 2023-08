Lewandowski: “Ritiro? Mi piace ancora segnare e vincere”

Alcuni passaggi dell'intervista riguardano il trasferimento dal Bayern Monaco al Barcellona: "Volevo cambiare stile di vita, paese, lingua, incontrare nuove persone... Ho sempre sognato di giocare in Spagna ed era il momento giusto. Alla mia età ero convinto di dover fare questo passo avanti. Al Bayern ho ottenuto tutto quello che volevo ottenere. Ho battuto record e vinto molti titoli. Ero felice lì, ma sentivo che era il momento giusto per andarmene", ha detto il polacco. Poi un bilancio sulla sua prima stagione in blaugrana: "A Barcellona abbiamo un enorme potenziale. Anche se la prima stagione è stata molto buona, so che possiamo fare meglio in Champions League".