L’ex compagno di squadra di Neymar ricorda il passato con la droga

Intervistato da Globo, il portiere brasiliano Rodolfo de Melo ha raccontato della sua carriera e, nello specifico, dalla dipendenza dalla droga. Compagno di squadra di Neymar nel futsal al Gremetal ed ex calciatore di importanti squadre brasiliane come l'Internacional de Porto Alegre, nell'Atletico Paranaense e nel Fluminense, il calciatore oggi ancora in attività ha spiegato: "Droga? Pensi che io abbia vissuto tutto questo e che l'abbia superato? Non è questo il caso. La dipendenza chimica è una malattia" - dichiara Rodolfo de Melo. Poi, ancora l'ex compagno di squadra di Neymar sulla vicenda. "Si tratta di una malattia di cui la persona deve essere consapevole e vigile in ogni momento per evitare che si ripeta". Inoltre, Rodolfo de Melo parla anche dell'approccio con questa triste realtà, parlando degli inizi con l'alcol e gli abusi di ciò: "L'alcol era la porta d'accesso alla cocaina, alla marijuana e anche ad altre droghe". Testimonianza molto dura quella del calciatore brasiliano che, durante la propria carriera, ha senza dubbio trovato un grande ostacolo davanti a sé ma che, nonostante non sia ancora superata, sta continuando a giocare e a ritagliarsi un suo spazio nel calcio locale.