L’ex Fiorentina e Inter Jovetic riparte dalla Grecia: accordo con l’Olympiacos

I greci dell'Olympiakos si assicurano un ex Serie A. E' Stevan Jovetic, 34 anni da compiere il prossimo novembre, pronto a ripartire da zero dopo l'avventura non proprio esaltante all'Hertha Berlino. Il montenegrino, che incantò nel nostro campionato (e in Champions League) con la maglia viola e poi tentò di conquistare (senza grosse fortune) anche l'Inter, era svincolato, come diversi campioni del Mondo ancora in cerca di squadra.