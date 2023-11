L’ex Sporting: “Il City non sapeva cosa fare con Pedro Porro, Guardiola…”

José Chieira, ex osservatore dello Sporting de Portugal, nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano inglese "The Athletic" ha rivelato i dettagli dell'acquisto di Pedro Porro da parte del club portoghese diversi anni fa. In questo caso, Chieira ha sottolineato la cattiva gestione che il Manchester City ha avuto con il terzino spagnolo, da anni calciatore del Tottenham. Come spiegato dall'ex osservatore del club portoghese, infatti, dietro la cessione del promettente terzino spagnolo c'è stato anche il modo di intendere il calcio di Pep Guardiola, che utilizza i terzini in un modo diverso dal solito. "Il Manchester City non sapeva cosa fare con Pedro Porro, ma noi dello Sporting abbiamo individuato molte cose positive nel suo gioco e abbiamo deciso di voltare pagina . C'era anche il fatto che Guardiola era l'allenatore. Chiede ai terzini di giocare in un modo che non rientrava nel profilo di Porro". Poi, su Porro: "Si vedeva che aveva il carattere giusto. Pensavamo che fosse qualcuno in grado di interpretare le istruzioni di Rúben Amorim. Era mentalmente sano, il tipo di giocatore di cui hai bisogno se vuoi vincere ogni partita. Tutto aveva senso”, ha dichiarato Josè Chieira che, dopo le 98 presenze nelle tre stagioni allo Sporting di Pedro Porro e il passaggio al Tottenham nell'era Conte per circa 45 milioni di euro, si è sicuramente preso una bella soddisfazione.