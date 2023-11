Manchester City, Kovacic su Pep Guardiola: “All’inizio è difficile…”

Intervistato dal quotidiano inglese "The Mirror", Mateo Kovacic ha parlato della sua attuale esperienza in Premier League con il Manchester City e, in particolare, del rapporto con Pep Guardiola. L'ex centrocampista dell'Inter ha spiegato: "È incredibile e difficile perché sto imparando un sacco di cose nuove e mi sarebbe piaciuto essere più giovane per imparare, ma non è mai troppo tardi per farlo. Credo di si. Quindi sono felice di poter imparare da lui e da quello che racconta "