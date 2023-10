Vola dall’Iran solo per fare un regalo a Cristiano Ronaldo

REGALO: Il grande fan di Cristiano Ronaldo ha preso un volo direttamente dall'Iran per raggiungerlo e fargli un regalo. Agli occhi della fonte si è presentato con una scatola in legno, già particolare e pregiata alla vista, quale contenuto pare essere un... tappeto. Mohamed Norouzi ha infatti dichiarato di voler regalare al calciatore l'oggetto utile per l'arredamento, ma ha anche precisato che non si tratta di un tappeto come tutti gli altri. Allontanandosi dalla folla e recandosi in una zona più appartata, ha dichiarato che il tessuto di quest'ultimo è particolarmente raffinato e pregiato, oltre che costoso. "È un oggetto molto pesante, ammetto che mi ha dato più di qualche problema a Istanbul perché troppo costoso".