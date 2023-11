Liga, Tebas contro Florentino Perez: “Ha detto delle bugie gravissime”

Scontro totale tra Real Madrid e LaLiga. Il tutto, nelle due figure più rilevanti: Florentino Perez da una parte e Javier Tebas dall'altra. Il presidente del Real, infatti, ha recentemente criticato la gestione organizzativa del campionato spagnolo, ritenuto inadeguato sotto diversi punti di vista. Una critica che ha suscitato l'immediata risposta del presidente della Liga, Javier Tebas. Con un comunicato diffuso su Twitter, il presidente ha così risposto all'attacco di Florentino Perez. "Ascolto il discorso di Florentino Pérez, oltre a ripetere anno dopo anno la stessa cosa sui giovani, sugli abbonati alla televisione... il che dimostra che né lui né la sua dirigenza sanno cosa sta realmente accadendo, aggiunge bugie molto gravi sulla Laliga , mente sull'aumento dello stipendio del presidente, nessun aumento, mente sulla trasparenza della Laliga, mente sull'espropriazione dei diritti televisivi... l'unica cosa che riflette il suo “messianismo” sempre più sfrenato, dove vuole che tutto giri attorno a ciò che LUI “pensa”, LaLiga è un'organizzazione democratica in cui il voto è segreto, e se Real Madrid a non lo elegge nella commissione delegata sarà perché non ha il supporto necessario e guarda, è facile".