Dalla Spagna: Sancho nel mirino del Barcellona. I dettagli

Dopo tre stagioni senza brillare anche al Borussia Dortmund e dopo questa situazione in Inghilterra e al Manchester United, Jadon Sancho starebbe dunque valutando la possibilità di partire da una nuova sfida. In questo senso, dalla Spagna emerge con forza l'ipotesi dell'interesse del Barcellona di Xavi sull'ex Manchester City. Alla ricerca di un rinforzo proprio sulla fascia sinistra del campo, secondo quanto appreso da Sport il club catalano potrebbe provare l'assalto a Sancho durante la finestra di mercato di gennaio. Per i blaugrana, la soluzione possibile potrebbe essere quella del prestito fino a fine stagione. Ipotesi dunque sul tavolo di Manchester United e Jadon Sancho, in inverno potrebbe arrivare la soluzione di questa vicenda.