Il Manchester United non può vendere la maglia di Hojlund: il motivo

Come riportato dall'Inghilterra, il Manchester Unitedè alle prese con il caso Rasmus Hojlund. Non una questione di campo, ma di marketing. Il club inglese infatti, sarebbe in seria difficoltà nella vendita della maglia dell'attaccante danese arrivato in estate dall'Atalanta. Il motivo? La presenza della "ø" danese nel cognome del calciatore, praticamente impossibile da reperire per i "Red Devils"