Real Madrid, si ferma Bale: distorsione alla caviglia

Continua la tormentata stagione di Gareth Bale. Il giocatore del Real Madrid, al centro di numerosi rumors di mercato smentiti dal suo procuratore, è stato sottoposto ad alcuni test medici che hanno evidenziato una leggera distorsione alla caviglia: un infortunio che costringerà il gallese ad alzare bandiera bianca in vista dell’impegno di domenica prossima dei blancos contro il Valladolid. L’ex Tottenham, tuttavia, dovrebbe essere recuperabile per il sentitissimo derby con l’Atletico, in programma al Santiago Bernabeu sabato 1 febbraio alle ore 16.

