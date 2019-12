Real Madrid, Zidane tranquilizza: “Hazard? Non dovrebbe essere operato…”

E’ emergenza infortuni in casa Real Madrid. A destare particolare preoccupazione, in particolare, sono le condizioni di Eden Hazard, infortunatosi alla caviglia durante la gara di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Delle condizioni del giocatore, alla vigilia della gara con il Bruges, ha parlato il tecnico dei blancos Zinedine Zidane.

HAZARD – “Non credo debba operarsi, ma non so dirlo con precisione. Spero che l’infortunio sia meno grave del previsto. Si è parlato di una o due settimane di stop, la cosa importante per lui adesso è rimanere paziente. Tornerà presto”.

