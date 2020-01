Rivaldo, che bordata a Valverde: “Non si può perdere così, è troppo passivo”

E’ una sconfitta che fa male, quella incassata nella serata di ieri dal Barcellona nella semifinale di Supercoppa spagnola. I blaugrana sono stati battuti per 3-2 dall’Atletico Madrid, con la posizione del tecnico Ernesto Valverde che si sarebbe fatta traballante. A commentare la situazione, come raccolto dal Mundo Deportivo, è intervenuto l’ex fuoriclasse brasiliano Rivaldo.

PASSIVO – “Il Barcellona non può permettersi di continuare a perdere in questo modo. Non sarei sorpreso se il club decidesse di cambiare tecnico adesso o alla fine della stagione. Un allenatore non può guardare passivamente la partita, ma deve vedere cosa non funziona e risolvere i problemi. I blaugrana non possono continuare ad addormentarsi in partite importanti, è frustrante. Simeone è un tecnico che urla sempre ai suoi giocatori, motivandoli a dare qualcosa in più. Forse è questo che oggi manca al Barcellona”.

