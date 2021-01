Suarez via dall’Atletico? Simeone lo coccola: “Trasmette la giusta carica”

Il futuro di Luis Suarez è ancora tutto da scrivere. L’attaccante uruguaiano, infatti, potrebbe lasciare l’Atletico Madrid, trasferendosi altrove al termine della stagione o nel 2022, quando potrebbe andare a giocare in MLS. I Colchoneros, dal canto loro, non intendono privarsi del campione ex Barcellona, che ha già mostrato numeri interessanti.

COCCOLATO

In conferenza stampa il tecnico Diego Simeone ha coccolato Suarez: “Scegliere un attaccante non mi sembra corretto nei confronti degli attaccanti passati. Però apprezzo Luis per quel che sta facendo. Lo abbiamo cercato, ha voluto venire e sta trasmettendo ciò di cui avevamo parlato telefonicamente quando abbiamo iniziato la ricerca. Spero che possa mantenere questa regolarità”.