Ligue 1, attimi di paura per Umtiti dopo uno scontro di gioco

Attimi di paura per Samuel Umtiti, difensore campione del mondo nel 2018 e lo scorso anno al Lecce, oltre che con un grande passato tra le fila del Barcellona. Oggi al Lille in Ligue 1, in occasione della sfida contro il Reims, il difensore francese ha avuto un duro contrasto di gioco con Junya Ito, attaccante degli avversari. Nello scontro, è stato proprio l'ex Lecce ad avere la peggio. Dopo aver sbattuto con violenza la testa, il calciatore francese è stato immediatamente trasportato in ospedale per degli accertamenti. Per fortuna, come raccontato dalla Francia, nulla di grave: il difensore del Lille è stato immediatamente dimesso e ha trascorso la notte nella propria abitazione senza alcun problema.