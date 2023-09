Dalla Francia: Gattuso a un passo dalla panchina del Marsiglia

Dopo essere stato a lungo vicino alla panchina dell' Olympique Lione (dove poi alla fine è andato Fabio Grosso), per Gennaro Gattuso potrebbe adesso essere arrivata davvero l'ora del ritorno in panchina. Come raccontato dalla Francia infatti, l'allenatore ex Milan e Valencia tra le altre sarebbe sempre più vicino al passaggio all'Olympique Marsiglia, club di Ligue 1 alle prese con diversi ostacoli extra campo che hanno portato alle dimissioni di Marcelino, ex allenatore dei francesi. ù

Gattuso verso il Marsiglia: la situazione

Dopo aver sfiorato l'ingaggio sulla panchina del Lione, Gennaro Gattuso con ogni probabilità sarà il nuovo allenatore del Marsiglia, in Ligue 1. Una trattativa lampo, arrivata dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Paris Saint-Germain al "Parco dei Principi" e, soprattutto, dopo le delicate vicende extra campo che sono costate le dimissioni dell'ex allenatore Marcelino. Nel mirino anche dell'Arabia Saudita, Gennaro Gattuso - come ricostruito dai media francesi - sarebbe già in viaggio verso la città di Marsiglia, luogo in cui dovrà essere trovata l'intesa finale e poi, se tutto andasse per il verso giusto, firmare il contratto che lo legherà all'OM per i prossimi mesi.