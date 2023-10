Ligue 1, Lione ultimo ma il presidente è sicuro: “Non c’è rischio retrocessione”

Il Lione è sempre più in crisi. La squadra guidata da Fabio Grosso occupa ora l'ultimo posto in classifica, scavalcata anche dal Clermont che si è imposto per 1-2 al Parc Olympique Lyonnais. L'americano John Textor, proprietario del club, ha ammesso di essere preoccupato per il momento ma non ha teme il rischio retrocessione. "La nostra squadra è troppo forte, non siamo dove dovremmo essere. Ovviamente sono preoccupato. Non c'è rischio retrocessione, ma possiamo fare una stagione mediocre, questo è il rischio", riporta L'Equipe.