Jardim non ha dubbi: “Mbappé e Haaland potrebbero giocare insieme”

La vendetta del Paris Saint-Germain ai danni del Barcellona si materializza negli ottavi di finale di Champions League, Quattro anni fa, nello stesso turno, i catalani si erano resi protagonisti di una clamorosa rimonta, annullando la sconfitta per 4-0 in terra parigina con il 6-1 casalingo. Allora, però, non c’era Kylian Mbappé tra i parigini. Il fuoriclasse francese, infatti, era impegnato a trascinare il suo Monaco alla vittoria in Ligue 1. Il suo allenatore all’epoca era Leonardo Jardim.

PRODIGIO

Il tecnico racconta le meraviglie del giovanissimo Mbappé ai microfoni di AS: “A 16 anni si allenava con la prima squadra e poco a poco abbiamo lavorato con lui per fargli fare esperienza ed entrare nei meccanismi di squadra. Infatti il secondo anno è trovato sempre più spazio giocando bene e segnando molti gol anche in partite importanti. Quando abbiamo eliminato il City giocò un’ottima Champions League e divenne un calciatore tremendamente importante per la squadra. È un grande giocatore, con tantissimo talento, e già allora si capiva che poteva essere il migliore al mondo”.

IPOTESI

Spazio anche al fantamercato, con l’ipotetico arrivo di Mbappè al Real Madrid: come se la caverebbe il francese? Jardim risponde: “Credo che sarebbe un ottimo acquisto, si troverebbe bene in quella squadra anche se non è facile entrare nella mentalità del club iberico. Dovrebbe adattarsi a una cultura diversa da quella francese, ma credo che con le sue qualità non sarebbe un problema insormontabile”. E perché non comporre un’accoppiata con Mbappé e Haaland? Jardim conclude: “Penso possano giocare insieme, hanno caratteristiche diverse visto che Kylian può giocare anche più esterno per poi tagliare e assecondare i movimenti del norvegese che sa anche aprire gli spazi”.