Neymar: “Mbappé e io come fratelli. Spero che resti al PSG con me”

Dal 2017 a oggi, insieme, hanno costruito le fortune del Paris Saint-Germain, imbattuto in Ligue 1, come dimostrano i tre titoli consecutivi conquistati in altrettanti campionati. Le loro prodezze hanno guidato la formazione francese alla prima finale di Champions della sua storia. Neymar e Kylian Mbappé sono i protagonisti del ciclo dei parigini negli ultimi anni. Le voci di mercato, però, rischiano di vederli lontani prossimamente, data la corte del Real Madrid per il francese.

RAPPORTO

Neymar ha parlato dell’amicizia che lo lega a Mbappé ai canali ufficiali del club: “Siamo come fratelli, io mi comporto da fratello maggiore. Voglio sempre il meglio da lui. È un ragazzo d’oro e dal cuore enorme. Quando è felice lo trasmette in campo per aiutare la squadra. Qui sono molto felice. Qualcosa è cambiato. Non credo di poter dire esattamente cosa, ma so che è successo. Non so se da parte mia o per altre cose, ma mi sento bene. Mi sento più adattato, più a mio agio con tutto. Sono molto felice qui. Voglio restare al PSG, spero che rimanga anche Mbappé. Vogliamo rendere grande il Paris Saint-Germain. Voglio continuare a fare quello che sto facendo a Parigi, che è giocare a calcio, felice e allegro”.