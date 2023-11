Lille, Fonseca avverte: “Sarà difficile trattenere David in futuro”

Jonathan David si sta mettendo in mostra al Lille . L'attaccante canadese è finito sui radar di tanti club, tra cui anche Milan e Napoli . L'allenatore del club francese , Paulo Sousa, ha così raccontato il classe 2000: "E' fortissimo. E' stato uno dei migliori in assoluto la scorsa stagione, sono contento davvero di avere uno così. Sappiamo che sarà difficile restare con lui in futuro".

LEGAME CON LA ROMA - Oltea parlare di Jonathan David, l'allenatore del Lille ha parlato anche della sua esperienza alla Roma: "Sono stato veramente felice a Roma. Mi è piaciuto tutto, non solo il calcio, ma anche il paese, la città di Roma, in Italia sono stati due anni bellissimi - ha aggiunto Paulo Fonseca - Ora non la seguo troppo, devo dire la verità, ma è sempre nel mio cuore. Quello che so è una cosa: Roma mi piace tantissimo e voglio che vinca sempre".