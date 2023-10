Lineker stregato da Bellingham: “Può diventare l’inglese più forte di sempre”

Impossibile pensare che non sia così quando in attacco si può disporre di uno dei migliori centravanti del mondo come Harry Kane e del fenomeno del momento a livello mondiale, Jude Bellingham.

Il neo acquisto del Real Madrid sta strabiliando il mondo con le sue giocate e con il suo devastante approccio con i Blancos. Nessuno sembra dubitare del fatto che l’ex Borussia Dortmund, classe 2003, sia destinato a diventare uno dei più calciatori forti della propria generazione.

Anzi, c’è addirittura chi si spinge a pensare che Jude possa diventare il più forte calciatore inglese di tutti i tempi.

A sostenere questo è un certo Gary Lineker, uno che con la nazionale inglese ha lasciato il segno (48 gol in 80 partite e 4° posto ad Italia ’90) e che oggi è tra gli opinionisti più seguiti a livello televisivo e sui social.

Intervistato dal Sun, l’ex attaccante di Barcellona e Tottenham si è detto ammirato dalle qualità di Bellingham: “Da tifoso del Barcellona faccio fatica a parlare bene di un giocatore del Real Madrid – ha scherzato Lineker - Bellingham però è davvero un calciatore fortissimo, probabilmente il più completo che abbia mai visto. E ha solo 20 anni”.

“Nel nostro podcast abbiamo parlato di Sir Bobby Charlton che è appena scomparso, sostenendo che è stato il più forte giocatore inglese di tutti i tempi. Ad oggi è così, ma credo che Bellingham possa eguagliarlo” ha aggiunto Lineker.

Per farcela servirà però un trionfo anche con la propria nazionale, quello che Charlton ha ottenuto al Mondiale 1966. Il tempo è dalla parte di Bellingham, che al Real Madrid si sta affermando come tuttocampista in grado di fare gioco, segnare, dare assist e pure partecipare alla fase di non posesso.

Secondo Lineker Jude ha tutto per sfondare anche in un ruolo ancora più offensivo: "Nessuno sa quale sia la posizione migliore di Jude in campo proprio perché è molto bravo in diversi ruoli, ma secondo me nell'Inghilterra potrebbe giocare anche in attacco al fianco di Kane" ha concluso Lineker. Chissà se Southgate c’avrà già pensato…

