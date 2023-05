L’Inter chiama ma Kessié non risponde

Franck Kessié vuole restare al Barcellona. Secondo quanto rivelato da Relevo, il centrocampista ivoriano è uno dei primi obiettivi dell'Inter per la prossima stagione, ma lo stesso calciatore allontana tale possibilità. Consapevole del momento finanziario difficile per il club, Franck acconsentirebbe alla cessione, ma sarebbe più favorevole ad una permanenza. Il centrocampista si trova bene in Spagna, ama la città, la squadra e lo spogliatoio, ma anche la folla del Camp Nou e non ha alcuna intenzione di dire addio dopo un solo anno. Per di più se per tornare a Milano, dall'altra sponda.