Leo Messi si trasferirà in Arabia Saudita e non tornerà al Barcellona

Il romantico ritorno di Lionel Messi al Barcellona non si farà mai. Così sembra al momento. L'argentino sarebbe più vicino ad aprire una nuova avventura in Arabia Saudita piuttosto che tornare in Spagna, con il club blaugrana che non potrebbe permetterselo. Problemi finanziari, non volontà del club. Ad affermarlo è stato Jaume Llopis, ex membro del consiglio di amministrazione dei blaugrana. Intervenuto ai microfoni di Radio Marca, quest'ultimo ha definito la voce del possibile trasferimento come falsa e solo una trovata a livello mediale per mascherare la tremenda situazione economica del barça.