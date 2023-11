Lione fischiato, applausi per Grosso: “Non ci arrenderemo”

L'OL non va oltre il pareggio contro il Metz e viene fischiato dai propri tifosi. Applausi, invece, per l'allenatore italiano

Il Lione è tornato in campo dopo gli attimi di follia che hanno caratterizzato i minuti che hanno preceduto la gara - poi non giocata - contro il Marsiglia al Velodrome. Al Parc Olympique Lyonnais, l'OL non è andato oltre l'1-1 nel match salvezza contro il Metz. La squadra, poi fischiata al triplice fischio, rimane ultima in classifica a sette punti dalla zona salvezza. I tifosi, invece, hanno applaudito Fabio Grosso. L'allenatore italiano, vittima dei fatti del Velodrome che gli sono costati 15 punti di sutura, ha ringraziato i tifosi e ha lanciato un messaggio."Ve lo dico sempre: siete davvero speciali", ha dichiarato. E poi ha aggiunto: "Non ci arrenderemo. Grazie di tutto. Oggi abbiamo fatto di tutto per ottenere questa vittoria, ma vi prometto che daremo tutto e spero che questo, il fatto di vincere, accada presto".