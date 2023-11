Lione, Grosso: “Sto meglio. Ora si prendano decisioni importanti”

Intervenuto in conferenza stampa, Fabio Grosso ha reso note le proprie condizioni di salute successivamente al grave incidente di Marsiglia. L'allenatore del Lione è infatti stato colpito da un sasso mentre con il resto della squadra si dirigeva in pullman allo stadio Velodrome per la gara di campionato. Per fortuna nulla di grave ed ora sta meglio.

L'INCIDENTE: L'allenatore ha parlato delle sue condizioni di salute: "Sto meglio, ma poteva succedere una catastrofe. Siamo delusi, arrabbiati e soprattutto sconvolti. Domenica è stata una giornata molto triste per lo sport in generale. Non è possibile mettere a rischio la vita delle persone a causa dello sport". Continuando con questo discorso, Grosso si è rivolto alle istituzioni chiedendo un intervento istantaneo: "Siamo passati in una strada dove c'erano tante pietre per terra, lavori sulla strada, e lapidati per circa due-tre minuti. Ora lo dico con fermezza e spero di esser ascoltato: bisogna prendere decisioni prima che le cose accadano, non solo dopo succede qualcosa di grave". In questo modo l'allenatore italiano ha chiuso il discorso riguardo l'incidente. Ora la concentrazione passa al prossimo match di campionato che vede il Lione impegnato contro il Metz.