Lione, giornalista duro con Rayan Cherki: “Atteggiamento insopportabile”

Il Lione è nei bassi fondi della Ligue 1 e, tra i vari problemi della squadra allenata da Fabio Grosso, sembra esserci la troppa individualità di Rayan Cherki, talento dei francesi ma da anni in attesa della consacrazione. Del calciatore, ha parlato - senza utilizzare mezzi termini - il giornalista Daniel Riolo. "Sinceramente Rayan Cherki è molto complicato da sopportare... L'OL lo ha reso la sua stella dandogli uno stipendio incredibile e mettendolo in una posizione in cui quasi solo lui può prendere la decisione ma il Lione rischia di pagare a caro prezzo questa mossa. Quello che fa in campo è insopportabile… Toglie la palla a un compagno che avrebbe dovuto riceverla, non dà quando dovrebbe dare, gioca con la suola, colpisce con la sciarpa… Non giochi da solo, amico, sembra che voglia solo farsi notare per poter uscire dall'OL, firmare un altro contratto, brillare e farsi notare" - ha continuato il giornalista di After Football. Poi, conclude Daniel Riolo: "Ryan Cherki non gioca per l'OL questo è un vero problema. Ha qualità ma in questa squadra Fabio Grosso si strapperà i capelli come prima di lui Juninho, Peter Bosz e Laurent Blanc. È molto difficile parlare con questo ragazzo".