Lione, Grosso assente alla ripresa degli allenamenti.

Fabio Grosso non è stato presente alla ripresa degli allenamenti odierna. Il mister del Lione è ancora sotto shock per i fatti di Marsiglia

Fabio Grosso non è stato presente alla ripresa degli allenamenti del Lione. Il mister italiano, che la scorsa domenica è stato colpito al volto negli scontri tra ultras, si sta ancora riprendendo. La botta è stata importante, lo schock forse ancora di più. Per fortuna è stato evitato il peggio ma non i tredici punti di sutura e 30 giorni di ITT. E mentre l'intera squadra si riunisce per riprendere i lavori in vista della prossima gara di campionato - contro il Metz, domenica - Fabio ancora non c'è. A renderlo noto è stato lo stesso club tramite profili social. L'allenamento è stato quindi diretto dal secondo di Grosso, Raffaele Longo e gli altri collaboratori. L'allenatore italiano, inoltre, ha ricevuto un messaggio di sostegno da parte dei Bad Gones, il gruppo ultras più numeroso del Lione: "Buon recupero, Fabio".