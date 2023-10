Lione, Grosso avverte: “Sono pronto a fare delle scelte….”

"Sono pronto a fare delle scelte, ma non sono scelte forti. Sono scelte, tutto qui". È con queste parole che Fabio Grosso ha esordito i n conferenza stampa per presentare la prossima gara di campionato Lione -Lorient. L'avventura dell'allenatore italiano in Francia non è partita al meglio e continua tra alti e bassi.

LA SQUADRA: "Ho necessità di fare queste scelte per i bene della squadra. Non stravolgerò nulla, sono solo delle scelte che si devono fare". Aprendo un discorso sul calciomercato, poi, l'allenatore italiano ha dichiarato: "Certo, se dovessimo riuscire ad aumentare la qualità del gruppo ne sarei ben più felice di come sono adesso (ride, ndr). Però i tempi sono ancora prematuri e non è il momento di discuterne. Sarà tra due o tre mesi e non è troppo importante parlarne in questo momento. Però lo ammetto, sarei grato al presidente se riuscisse a portarci giocatori di qualità quest'inverno".