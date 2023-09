Lione, Grosso su Gattuso: “Gli auguro il meglio, ma tra tre settimane…”

Due italiani in Francia. Si tratta di Gennaro Gattuso e Fabio Grosso, due degli eroi dell'ormai lontano Mondiale 2006. Il primo è diventato il nuovo allenatore del Marsiglia, il secondo è succeduto a Laurent Blanc al Lione. E proprio riguardo all'approdo dell'ex compagno di Nazionale, ha dichiarato: "È un bravo ragazzo, gli auguro il meglio". Poi però ha ricordato una cosa, tra tre settimane le due squadre si affronteranno per la decima giornata di campionato, così ha mandato una frecciatina "spiritosa": "Gli auguro ogni bene. Fuori ci sono problemi, ma lui ha delle qualità e può risolverle. Però tra tre settimane non saremo tanto amici... (ride, ndr)". Intanto, l'avventura di Grosso in Ligue 1 è partita già in salita con la sconfitta in casa del Brest.