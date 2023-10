Lione, Grosso: “Poteva essere una tragedia, spero serva da lezione”

"Quello che è successo domenica sera poteva essere una tragedia, e sicuramente lo è stata per lo sport e per tutti quelli che lo amano". Con queste parole Fabio Grosso si è sfogato sui propri profili social. L'allenatore del Lione è rimasto coinvolto negli scontri ultras di domenica sera a Marsiglia, colpito al volto da quello che pare esser stato un sasso. Gli incidenti sono andati in scena appena fuori dallo stadio Velodrome, dove alle ore 20:45 avrebbe poi preso il via la gara di campionato e il derby tra i due allenatori italiani Gattuso e proprio Grosso. Il tutto gli è costato uno schock clamoroso, oltre tredici punti di sutura e 30 giorni di inabilità totale al lavoro. Continuando sui social ha scritto: "Mi auguro con tutto me stesso che possa servire da lezione per il futuro. Grazie a tutti per il vostro supporto e per la vostra vicinanza. Allez l'OL ... toujours!".