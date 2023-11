Marsiglia, Gattuso: “Grosso? L’ho chiamato, avrebbe potuto perdere un occhio”

Intervenuto in conferenza stampa Gennaro Gattuso ha speso due parole per il collega Fabio Grosso . L'allenatore italiano ricordiamo che è stato colpito al volto da un sasso durante gli scontri ultras della scorsa domenica. Ciò ha portato al rinvio del match Marsiglia -Lione. Le sue condizioni sono stabili per fortuna, ma l'accaduto - giustamente - ha sollevato un vero e proprio polverone in Francia.

CAOS: "Sono davvero triste per come sono andate le cose. Nessuno dei tifosi deve sentirsi rappresentato da chi ha lanciato quelle pietre. Non si fa. Doveva essere una festa e invece abbiamo passato un brutto momento. Con Fabio abbiamo parlato di quanto sia stato fortunato, con pochi centimetri avrebbe potuto perdere un occhio". È con queste parole che Gennaro Gattuso ha messo in chiaro la reale portata della situazione. Grave, ma per fortuna risolvibile. L'allenatore poi si è soffermato sul recupero della partita: "E' meglio che il club risponda da sé e che lo faccia al più presto. Non ho intenzione di dire tutto quello che penso, è meglio che ne parli la società, il presidente o i suoi rappresentanti. È una scena accaduta fuori, spero che potremo giocare nel nostro stadio e con i nostri tifosi". Come spiegato dal presidente della LFP, Vincent Labrune, la partita Marsiglia-Lione è stata riprogrammata per il 6 dicembre.