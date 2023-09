Lione, non solo Gattuso. Nel taccuino anche un altro campione del Mondo 2006

Tre sconfitte ed un pareggio per il Lione, che prova a cambiare rotta a stagione in corso. L'avvio è stato uno dei peggiori della storia per i francesi, che è costato l'esonero all'allenatore Laurent Blanc, considerato il maggior responsabile. Ora, alla ricerca di un allenatore, il club ha già le idee chiare: in pole c'è Gennaro Gattuso, libero e reduce dalla deludente esperienza a Valencia. Ma l'italiano non convince ancora del tutto il presidente John Textor che tiene in considerazione ogni possibilità. Oltre quelle estere, dove troviamo nomi del calibro di Oliver Glasner, Frank Lampard, Julen Lopetegui, un altro campione del mondo 2006 è entrato nella lista dei possibili candidati. Si tratta di Fabio Grosso. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'allenatore reduce dalla promozione in Serie A con il Frosinone sarebbe il profilo ideale e, a differenza di Gattuso, godrebbe del consenso dell'intera dirigenza.