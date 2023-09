Lione, esonerato Blanc dopo peggior inizio di stagione della storia. Tocca a Gattuso

Ad appena un mese dall'inizio della stagione, il Lione di John Textor ha deciso di esonerare Laurent Blanc, allenatore 57enne e icona del club francese. La decisione è stata presa nella giornata di oggi lunedì 11 settembre dopo il peggior inizio di campionato della storia del Lione. Fino a questo momento infatti, lo storico club ha raccolto appena un punto in quattro gare in Ligue 1 (nell'1-1 contro il Nizza). Avvio di stagione dunque da dimenticare e che è costato l'esonero a Laurent Blanc. Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore come anticipato ieri sera. Inizialmente l'idea era quella di ingaggiare un tecnico di lingua inglese, ma molte delle ipotesi sono svanite e nelle ultime ore è uscito fuori proprio il nome dell'ex centrocampista del Milan.